Меркель заявила про припинення поставок зброї Саудівській Аравії

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Рішення було прийняте через невизначеність у справі вбивства журналіста

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна не буде експортувати озброєння до Саудівської Аравії через невизначеність у справі вбивства журналіста Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Меркель наголосила, що Німеччина засуджує вбивство журналіста Хашкаджи і у зв'язку з цим не може продовжувати експортувати зброю Саудівській Аравії.

"Є негайна потреба прояснити, що сталося. Ми далекі від прояснення цього і покарання винуватців. Що стосується експорту озброєння, це неможливо за даних обставин", - сказала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Міністерства закордонних справ ФРН Хайко Маас заявили, що даних, представлених Ер-Ріядом про вбивство саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, недостатньо.

Нагадаємо, 20 жовтня Влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашкаджи, а також висловили припущення, що журналіст помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.