ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Меркель заявила про припинення поставок зброї Саудівській Аравії

Новини » Політика    21.10.2018 - 22:01
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Рішення було прийняте через невизначеність у справі вбивства журналіста

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна не буде експортувати озброєння до Саудівської Аравії через невизначеність у справі вбивства журналіста Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Меркель наголосила, що Німеччина засуджує вбивство журналіста Хашкаджи і у зв'язку з цим не може продовжувати експортувати зброю Саудівській Аравії.

"Є негайна потреба прояснити, що сталося. Ми далекі від прояснення цього і покарання винуватців. Що стосується експорту озброєння, це неможливо за даних обставин", - сказала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і глава Міністерства закордонних справ ФРН Хайко Маас заявили, що даних, представлених Ер-Ріядом про вбивство саудівського журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, недостатньо.

Нагадаємо, 20 жовтня Влада Саудівської Аравії визнали смерть журналіста Хашкаджи, а також висловили припущення, що журналіст помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками.

У ФРН прокоментували розрив ядерної угоди між США та РФ У Саудівській Аравії створили потужну "фабрику тролів", - NYT
Новини України ГерманияАнгела МеркельСаудовская Аравия Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся