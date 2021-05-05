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Меркель заявила о готовности Берлина повысить расходы на оборону на фоне “действий России”

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин привержен обязательству повысить расходы на оборону до 2% ВВП, особенно на фоне “действий России”. Она также приветствовала отказ США сократить военный контингент на территории ФРГ.

Об этом она заявила на брифинге по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

"Мы, как и прежде привержены повышению расходов на оборону в 2% от ВВП. Эта цель была обновлена и связана с обороной в направлении России", - сказала она.

По ее словам, Берлин ценит, что вооруженные силы США и дальше останутся в Германии. “Мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились", - сказала она.

Меркель также отметила, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. "Это наш естественный и незаменимый партнер. Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации", - добавила канцлер.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о готовности США конструктивно взаимодействовать с Россией, если она прекратит агрессивные действия и риторику. Однако оставляют за собой право привлекать ее к ответственности в случае, если Москва не прекратит злонамеренной деятельности.

Отметим, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что президент США на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.

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