Меркель: высылка из Германии российских дипломатов не повлияет на ход саммита "нормандской четверки"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что высылка из Германии росссийских дипломатов не повлияет на ход саммита "Нормандской четверки" 9 декабря. Об этом она сообщила на саммите НАТО, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Меркель, тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже на следующей неделе.

"Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе", - полагает канцлер.

Напомним, ранее в Германии заявили о высылке двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В немецкой Генпрокуратуре утверждают, что имеют достаточно фактических доказательств причастности к убийству госорганов России.

Хангошвили считался доверенным лицом грузинских органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения Министерства внутренних дел Грузии и участвовал в спецоперациях. Убитый помогал бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе.

Как сообщало РБК-Украина, министерство иностранных дел России пригрозило Германии соответствующими мерами в ответ на решение о высылке сотрудников российского посольства в Берлине. Так, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Германии недружественными и пригрозили ответными мерами.