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Меркель: висилка з Німеччини російських дипломатів не вплине на хід саміту "нормандської четвірки"

Новини » Політика     04.12.2019 - 17:10
Меркель: висилка з Німеччини російських дипломатів не вплине на хід саміту "нормандської четвірки"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

За словами Меркель, тема висилання двох російських дипломатів може бути піднята на переговорах з Путіним наступного тижня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вислання з Німеччини російських дипломатів не вплине на хід саміту "Нормандської четвірки" 9 грудня. Про це вона повідомила на саміті НАТО, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Меркель, тема висилання двох російських дипломатів з ФРН може бути піднята на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним в Парижі на наступному тижні.

"Я не думаю, що це стане тягарем для зустрічі в нормандському форматі. Там мова піде про Україну і про те, як просунутися вперед у мінському процесі", - вважає канцлер.

Нагадаємо, раніше в Німеччині заявили про вислання двох співробітників посольства Росії в Берліні у зв'язку з вбивством громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. У німецькій Генпрокуратурі стверджують, що мають достатньо фактичних доказів причетності до вбивства держорганів Росії.

Хангошвілі вважався довіреною особою грузинських органів безпеки, входив до складу антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Грузії і брав участь в спецопераціях. Убитий допомагав боротися проти передбачуваного розширення російського впливу в регіоні.

Як повідомляло РБК-Україна, міністерство закордонних справ Росії пригрозило Німеччини відповідними заходами у відповідь на рішення про висилку співробітників російського посольства в Берліні. Так, у російському зовнішньополітичному відомстві назвали дії Німеччини недружніми і пригрозили заходами.

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