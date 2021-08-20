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Меркель выступила за возобновление встреч в нормандском формате

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила застой в нормандском формате и выступила за возобновление встреч в его рамках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель в ходе пресс-конференции в Москве.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который у нас есть в наличии, для обсуждения спорных тем", - сказала она по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меркель отметила, что на данный момент в нормандском формате есть некий застой. "К сожалению вдоль линии разграничения гибнут украинские военные и я выступала за то, чтобы возобновить встречи и дать больше жизни этому формату", - добавила канцлер, уточнив, что последний раз "четверка" собиралась в декабре 2019 года в Париже.

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ДонбассГерманияАнгела МеркельНормандский формат