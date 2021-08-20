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Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила застій у нормандському форматі і виступила за відновлення зустрічей у його рамках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Меркель в ході пресконференції в Москві.

"Нормандський формат - єдиний політичний формат, який у нас є в наявності, для обговорення спірних тем", - сказала вона за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Меркель зазначила, що на цей момент в нормандському форматі є якийсь застій. "На жаль уздовж лінії розмежування гинуть українські військові і я виступала за те, щоб відновити зустрічі і дати більше життя цього формату", - додала канцлер, уточнивши, що останній раз "четвірка" збиралася в грудні 2019 року в Парижі.

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ДонбасГерманияАнгела МеркельНормандський формат