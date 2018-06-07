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Меркель виступає за надання ЄС постійного членства в Раді безпеки ООН

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:38
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Канцлер пропонує замінити членство окремих держав Євросоюзу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель ініціює надання Європейського Союзу статусу постійного члена Ради безпеки Організації об'єднаних націй. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, канцлер пропонує замінити членство окремих держав – Франції і Великобританії – єдиним "державою" – Євросоюзом.

Вона закликала домагатися надання Євросоюзу такого статусу.

"У часи, в які ми живемо, європеїзація місць була б безцінної", - впевнена вона.

На тлі того, як президент США Дональд Трамп руйнує склався після Другої світової війни світопорядок, Європейський Союз повинен стати більш згуртованим і не зупинятися у своєму розвитку, вважає Меркель.

Вона вважає, що відбуваються конфлікти Сполучених Штатів, зокрема з НАТО, Європою (вихід з Паризького угоди-ред.), а також з Іраном (ядерна угода-ред.) та торгові війни - все це свідчить про реорганізацію світового порядку.

У такій ситуації ЄС повинен знайти для себе нову і більш рішучу роль, впевнена канцлер. "Якщо Європа хоче стати глобальним гравцем, вона повинна діяти, як глобальний гравець", - підкреслила вона, додавши, що така позиція вимагає великих зусиль, сміливості і рішучості, а також фінансових вкладень.

Меркель пропонує ввести в РБ ООН ротаційну групу з приблизно 10 держав-членів ЄС, які працювали б з Францією, який володіє правом вето, і Європейською комісією.

Німеччина не має постійного місця в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив вимоги Тегерана до країн Європи, при дотриманні яких Іран продовжить дотримуватися умов ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів.

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Теги публікації: Ангела Меркель, Евросоюз, ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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