Меркель очолила рейтинг довіри українців до іноземних лідерів

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Антирейтинг очолює Путін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель - лідерка суспільних симпатій в Україні. У 2020 році 59,71% українців вказали, що скоріше або повністю їй довіряють.

Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, повідомляється на сайті центру "Нова Європа".

До першої трійки також увійшли президенти Польщі Анджей Дуда (48,37%) та Франції Еммануель Макрон (42,43%).

Як зазначається в повідомленні, Олександр Лукашенко розмістився на четвертій позиції, але це можна пояснити радше його впізнаваністю серед українців, аніж справжньою довірою, оскільки не довіряє Лукашенку більше українців (48,28%), аніж довіряє (37,80%). За показником недовіри він поруч із американським лідером Дональдом Трампом (50,37%).

Найбільше не довіряють респонденти Володимиру Путіну - 72,45%.

Багатьох світових політиків, як показало опитування, українці не знають: найвпізнаваніші у рейтингу - Путін і Лукашенко, найменш впізнавані для громадян України - Боріс Джонсон (майже 40% не змогли сказати, чи варто йому довіряти), Джозеф Байден (45,04%), Тайїп Реджеп Ердоган (46,55%), Сі Цзіньпін (58,96%).

Опитування проводилося компанією Info Sapiens 6 - 19 листопада 2020 року серед 2029 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводилося методом САРІ (особисті інтерв'ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, у 2019 році канцлер ФРН Ангела Меркель випередила Олександра Лукашенка в рейтингу симпатій українців.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, перемогу Джозефа Байдена на виборах президента США вважають кращим для України варіантом 22% респондентів, тоді як перемогу Дональда Трампа таким вважають 8% опитаних.