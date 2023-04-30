Меркель виправдала дружні стосунки з РФ і заговорила про необхідність переговорів

Відповідну заяву екс-канцлер зробила на Лейпцизькому книжковому ярмарку. На питання про завершення війни в України вона заявила, що не потрібно "надто звужували свої думки", натякаючи на переговори. Вона виправдала політиків, які закликають до дискусій щодо переговорів.

"Це не завжди люди, які говорять по-путінськи", - сказала Меркель.

Колишня канцлерка Німеччини також заявила, що її дружні стосунки з Росією пов'язані з дешевим газом, який Берлін був вимушений купувати.

"Я б краще воліла, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми робили раніше, та Нідерландів. Але їх уже не було. Питання для нас було: дорожчий СПГ - на третину дорожчий - чи дешевший російський газ", - додала політик.

Меркель запевнила, що зробила достатньо, аби війни в Україні не було, і "той факт, що це не вдалося, не є доказом того, що це було неправильно".

Нагадаємо, в оборонному комітеті Бундестагу заявила, що екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель відповідальна за вторгнення Росії в Україну.

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