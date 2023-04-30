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Меркель оправдала дружеские отношения с РФ и заговорила о необходимости переговоров

Фото: экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель снова оправдала дружеские отношения с Россией во время пребывания на должности. Она также заговорила о необходимости переговоров для окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Соответствующее заявление экс-канцлер сделала на Лейпцигской книжной ярмарке. На вопрос о завершении войны в Украине она заявила, что не нужно "слишком сужать свои мысли", намекая на переговоры. Она оправдала политиков, призывающих к дискуссиям о переговорах.

"Это не всегда люди, которые говорят по-путински", - сказала Меркель.

Бывший канцлер Германии также заявила, что ее дружеские отношения с Россией связаны с дешевым газом, который Берлин был вынужден покупать.

"Я бы предпочла, чтобы газ импортировался из Великобритании и Норвегии, как мы делали ранее, и Нидерландов. Но их уже не было. Вопрос для нас был: дороже СПГ - на треть дороже - или дешевле российский газ", - добавила политик. .

Меркель заверила, что сделала достаточно, чтобы войны в Украине не было, и "тот факт, что это не удалось, не является доказательством того, что это было неправильно".

Напомним, в оборонном комитете Бундестага заявила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель ответственна за вторжение России в Украину.

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