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Меркель відповіла на запитання щодо можливості участі у переговорах щодо завершення війни

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Берлін, Середа 28 грудня 2022 02:28
Меркель відповіла на запитання щодо можливості участі у переговорах щодо завершення війни Фото: колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок повідомила, що питання про її ймовірну участь у переговорах про завершення війни "не стоїть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійський журнал Sette .

Політик також зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна.

"Якось він закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала колишній канцлер.

За словами Меркель, є різниця "між вимушеним світом, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".

Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона приймала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яка досі є їй розумною.

"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої", - продовжила вона.

Те, що це не вдалося, "не означає, що спроба була помилковою", додала Меркель.

Нагадаємо, що нещодавно колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вже заявляла, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що Україні не потрібно столу для переговорів з РФ, оскільки поразку агресора українці можуть прийняти стоячи.

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Ангела Меркель
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