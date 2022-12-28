Меркель відповіла на запитання щодо можливості участі у переговорах щодо завершення війни
Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок повідомила, що питання про її ймовірну участь у переговорах про завершення війни "не стоїть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійський журнал Sette .
Політик також зазначила, що точно не знає, як може завершитись війна.
"Якось він закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів", - сказала колишній канцлер.
За словами Меркель, є різниця "між вимушеним світом, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою".
Політик також зазначила, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, вона приймала рішення щодо Росії та України, керуючись логікою, яка досі є їй розумною.
"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній до нинішньої", - продовжила вона.
Те, що це не вдалося, "не означає, що спроба була помилковою", додала Меркель.
Нагадаємо, що нещодавно колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вже заявляла, що війна в Україні має завершитися за столом переговорів, як і будь-який інший конфлікт.
У відповідь секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що Україні не потрібно столу для переговорів з РФ, оскільки поразку агресора українці можуть прийняти стоячи.
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