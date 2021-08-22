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Меркель в Украине. Что известно о визите канцлера Германии

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 22 августа, канцлер Германии Ангела Меркель совершает рабочий визит в Украину. У нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о визите канцлера Германии в материале РБК-Украина.

О том, что Меркель приедет в Украину, стало известно 9 августа.

"Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", - сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

Встреча Зеленского и Меркель

Дата: лидеры двух стран встретятся 22 августа.

Темы: стороны намерены обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей, после чего дадут совместную пресс-конференцию.

Зеленский, как ожидается, наградит Меркель Орденом Свободы - это вторая высшая государственная награда Украины (после звания Героя Украины) и самая высокая, которой могут быть награждены иностранцы.

Другие мероприятия

Во время визита Меркель также возложит венок к Мемориалу вечной славы на могиле Неизвестного солдата.

Кроме того, у нее запланирована встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Перед Украиной Меркель заехала в Россию

В пятницу, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Среди главных тем переговоров - Украина и Афганистан.

Также лидеры двух государств обсудили ситуацию в Беларуси.

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