Меркель в Україні. Що відомо про візит канцлера Німеччини

Про те, що Меркель приїде в Україні, стало відомо 9 серпня.

"Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - повідомив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.

Зустріч Зеленського і Меркель

Дата: лідери двох країн зустрінуться 22 серпня.

Теми: сторони мають намір обговорити питання двосторонньої й економічної політики, реформи в Україні й виконання Мінських домовленостей, після чого дадуть спільну прес-конференцію.

Зеленський, як очікується, нагородить Меркель Орденом Свободи - це друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці.

Інші заходи

Під час візиту, Меркель також покладе вінок до Меморіалу вічної слави на могилі Невідомого солдата.

Крім того, у неї запланована зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Перед Україною Меркель заїхала до Росії

У п'ятницю, 20 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. Серед головних тем переговорів - Україна та Афганістан.

Також лідери двох держав обговорили ситуацію в Білорусі.