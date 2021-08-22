Меркель в Україні. Що відомо про візит канцлера Німеччини

Сьогодні, 22 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснює робочий візит в Україну. У неї запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Що відомо про візит канцлера Німеччини, в матеріалі РБК-Україна.
Про те, що Меркель приїде в Україні, стало відомо 9 серпня.
"Федеральний канцлер ФРН пані Анґела Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання", - повідомив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook.
Дата: лідери двох країн зустрінуться 22 серпня.
Теми: сторони мають намір обговорити питання двосторонньої й економічної політики, реформи в Україні й виконання Мінських домовленостей, після чого дадуть спільну прес-конференцію.
Зеленський, як очікується, нагородить Меркель Орденом Свободи - це друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці.
Під час візиту, Меркель також покладе вінок до Меморіалу вічної слави на могилі Невідомого солдата.
Крім того, у неї запланована зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
У п'ятницю, 20 серпня, канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. Серед головних тем переговорів - Україна та Афганістан.
Також лідери двох держав обговорили ситуацію в Білорусі.