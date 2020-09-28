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Меркель таємно відвідала Навального в берлінській клініці, - Spiegel

Берлін, Понеділок 28 вересня 2020 08:39
Меркель таємно відвідала Навального в берлінській клініці, - Spiegel
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального. Він лікувався після отруєння в берлінській клініці "Шаріте".

Про це повідомляє Spiegel.

Видання пише, що це - ознака того, наскільки канцлер віддана Навальному і не готова залишити справу, не довівши її до кінця.

"Той факт, що сама канцлер відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цьому ділі і з'ясує правду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня Олексія Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте".

Зазначимо, російський опозиціонер впав у кому 20 серпня. Тоді він втратив свідомість під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований в лікарню в Омську. При цьому російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Через два дні Навальний був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні, де німецькі лікарі встановили, що опозиціонер був отруєний речовиною типу "Новачок".

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