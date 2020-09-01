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Меркель о "Северном потоке-2": он будет достроен

Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 1 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила волю федерального правительства к продолжению и завершению строительства газопровода "Северный поток-2". По ее словам, он будет достроен, несмотря на угрозу санкций со стороны трех сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засниц.

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Об этом Меркель заявила в ходе визита в свой избирательный округ, передает RTL.

"Мы считаем, что эти экстерриториальные санкции, то есть выходящие за пределы территории Соединенных Штатов, не являются законными", - сказала канцлер.

Отметим, три сенатора США в начале августа в письме в немецкий балтийский порт Засниц-Мукран пригрозили санкциями в отношении членов совета директоров, должностных лиц и акционеров порта, если газопровод будет запущен.

Кроме этого, ранее Меркель настаивала на том, что газопровод "Северный поток - 2" является экономическим проектом, а ситуация с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального на проект повлиять не должна.

Напомним, один из участников проекта "Северный поток-2", германская Uniper, предупредила о растущей вероятности срыва "Северного потока-2" из-за санкций Вашингтона.

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Новости Украины Ангела МеркельСеверный поток-2