Меркель вважає Дублінську угоду щодо мігрантів нежиттєздатною

Канцлер Німеччини заявила, що вирішувати питання біженців потрібно спільними зусиллями

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає нежиттєздатною Дублінську угоду, що діє в Євросоюзі, за якою за біженця відповідальна та країна ЄС, в яку він здійснив перший в'їзд. Про це вона заявила після зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає DW.

"В теорії жоден мігрант або біженець не мав би дістатися Німеччини", - скказала Меркель, додавши, що це не відповідає дійсності.

Канцлер Німеччини вважає, що країни ЄС повинні розробити "справедливу систему розподілу" біженців та спільно організувати їх повернення.

Меркель також додала, що вирішувати питання біженців потрібно спільними зусиллями і жодна країна не може уникнути цього завдання".

Нагадаємо, Німеччина та Іспанія підписали угоду про повернення деяких мігрантів, які прибувають у ФРН, яка набрала чинності 11 серпня. Згідно з нею, мігрантів, які зареєструвалися як біженці в Іспанії, слід повернути в Іспанію протягом 48 годин після прибуття в Німеччину.