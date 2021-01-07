Меркель разозлена и опечалена штурмом Капитолия сторонниками Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "бунтовщиками" людей, которые захвали здание Конгресса США. Поведение Дональда Трампа вызывает сожаление.

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Der Spiegel.

Как отметила Меркель, она почувствовала себя "разозленной и опечаленной", увидев фотографии с места событий. По ее словам, эти же чувства разделяют большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициям.

"Я очень сожалею, что президент Трамп до сих пор не признал поражения, но продолжал вызывать сомнения по поводу выборов", - сказала она.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались через металлические защитные заграждения, разбили окна и ворвались в здание Конгресса США. Полиция сообщила, что во время хаоса четыре человека погибли - один от огнестрельных ранений, а 52 человека были арестованы.

Нападение на Капитолий стало кульминацией месяцев разногласий вокруг выборов 3 ноября, когда Дональд Трамп неоднократно делал необоснованные заявления о том, что голосование было сфальсифицировано, и призывал своих сторонников помочь ему.

После длительного заседания Конгресс утром 7 января утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США.