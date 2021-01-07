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Меркель розлючена штурмом Капітолію прихильниками Трампа

Автор: Олександр Білоус

Меркель незадоволена поведінкою Трампа, який відмовився визнати поразку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала "бунтівниками" людей, які захвали будівлю Конгресу США. Поведінка Дональда Трампа засмучує.

Про це вона сказала на прес-конференції, повідомляє Der Spiegel.

Як зазначила Меркель, вона відчула себе "розлюченою і зажуреною", побачивши фотографії з місця подій. За її словами, ці ж почуття поділяють більшість друзів США, мільйони людей, які захоплюються американськими демократичними традиціями.

"Я дуже жалкую, що президент Трамп досі не визнав поразки, але продовжував викликати сумніви з приводу виборів", - сказала вона.

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Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа прорвалися через металеві захисні загородження, розбили вікна і увірвалися в будівлю Конгресу США. Поліція повідомила, що під час хаосу чотири людини загинули - один від вогнепальних поранень, а 52 людини були арештовані.

Напад на Капітолій стало кульмінацією місяців розбіжностей навколо виборів 3 листопада, коли Дональд Трамп неодноразово робив необґрунтовані заяви про те, що голосування було сфальсифіковане, і закликав своїх прихильників допомогти йому.

Після тривалого засідання Конгрес вранці 7 січня затвердив перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах в США.

Прогноз погоди
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