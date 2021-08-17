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Меркель раскритиковала Лукашенко из-за наплыва нелегалов. И назвала это атакой на ЕС

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Берлин, Вторник 17 августа 2021 16:40
Меркель раскритиковала Лукашенко из-за наплыва нелегалов. И назвала это атакой на ЕС Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала действия Александра Лукашенко из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Литвой. По ее мнению, эта ситуация является атакой на Европейской союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Президент Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

По ее мнению, Лукашенко использует миграционный кризис для давления на ЕС, чтобы Брюссель отменил санкции против белорусского режима.

"Мы тесно координируем все действия с европейскими партнерами. Мы также постараемся занять общую позицию, потому что этот гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском союзе", - добавила Меркель.

Напомним, ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что ситуация с мигрантами на границе стабилизируется. Вильнюс также распорядился не пускать нелегалов в Литву.

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