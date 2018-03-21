Меркель розкритикувала дії Туреччини і Росії в Гуті і Африне

Бої в Гуті та Афрін "одні з найжорстокіших", - Меркель

Ситуація у Східній Гуті і Африне неприйнятна, переконана канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це заявила канцлер Німеччини в ході виступу в бундестазі в середу, 21 березня, передає DW.

Зокрема, канцлер розкритикувала дії Росії та Туреччини до Сирії, але також і уточнила, що Німеччина продовжить приймати біженців, однак вони повинні інтегруватися в суспільство.

Крім того, Федеральний уряд вважає бої у Східній Гуті "одними з найжорстокіших", заявила канцлер, згадавши при цьому "режим Асада і Росію, яка підтримує його". На думку Меркель, ситуація в провінції Афрін також неприпустима, незважаючи на інтереси безпеки Туреччини.

"Гідність людини недоторканна", - процитувала Меркель рядок із першої статті Основного закону ФРН. Проявів жорстокості, ксенофобії та антисемітизму "немає місця в нашій правовій державі", - переконана канцлер. Однак тим, хто отримує дозвіл на перебування в країні, необхідно інтегруватися в суспільство

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в кінці лютого, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали російського лідера Володимира Путіна надати "максимальна" тиск на сирійський режим, щоб він зупинив бої у Східній Гуті.

За словами спікера, Меркель і Макрон підкреслили, що припинення вогню в цьому регіоні стане початком прогресу до політичного вирішення конфлікту у Сирії в рамках женевських переговорів.

У той же час, як повідомляється на сайті Кремля, Путін, Макрон і Меркель в ході телефонної розмови домовилися активізувати обмін інформацією щодо ситуації в Сирії. В ході переговорів лідери трьох країн також обговорили розвиток ситуації в Східній Гуті і питання доставки гуманітарної допомоги в сирійські райони.