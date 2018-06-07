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Меркель призвала Европу быть более настойчивой в "меняющемся мире"

НовостиПолитика    07.06.2018 - 08:54
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Канцлер Германии уже высказывала подобное мнение около года назад

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся с приходом к власти в Соединенные Штаты Америки (США) Дональда Трампа мире. Об этом Меркель заявила в ходе заседания фракции Европейской народной партии (EPP), передает Bloomberg.

Как сообщается, Меркель уже высказывала подобное мнение около года назад.

"Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, закончились в известной степени", - сказала тогда Меркель после саммита G7.

Это заявление тогда последовало спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп на саммите стран НАТО раскритиковал европейские страны за низкие расходы на оборону.

 "Это было то, что я тогда вынесла с саммита НАТО, и я по-прежнему придерживаюсь тех моих заявлений", - сказала Меркель на заседании фракции.

"Все это подтверждает мнение, что мир меняется", - подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее канцлер высказалась о необходимости усиления евровалюты для дальнейшего успешного экономического развития зоны евро и создания Европейского валютного фонда.

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Теги публикации: Ангела Меркель, Европа, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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