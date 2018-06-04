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Меркель хочет усиления евровалюты и создания Европейского валютного фонда

НовостиПолитика    04.06.2018 - 05:56
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Канцлер Германии предлагает создать "инвестиционный бюджет" для выравнивания экономических перекосов между странами еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости усиления евровалюты для дальнейшего успешного экономического развития зоны евро, поскольку для этого "нынешних инструментов мало", и создания Европейского валютного фонда. Об этом она заявила в интервью еженедельнику FAS, передает DW.

В частности Меркель предлагает создать "инвестиционный бюджет" для выравнивания экономических перекосов между странами еврозоны, однако, по ее мнению, объемы такого бюджета не должны превышать "двузначной миллиардной суммы низшего порядка".

Канцлер предложила создать на базе основанного в 2012 году Европейского стабилизационного механизма Европейский валютный фонд (ЕВФ), который мог бы предоставлять странам-членам еврозоны "долгосрочные кредиты" с целью поддержки.

Меркель считает вполне реальным выделение этим фондом краткосрочных кредитов для финансовой помощи отдельным странам еврозоны, которые переживают финансовые трудности.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала инициативу президента Франции Емманюеля Макрона по созданию европейских сил быстрого реагирования.

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Теги публикации: валюта, еврозона, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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