Меркель закликала Європу бути більш наполегливою в "мінливому світі"

Канцлер Німеччини вже висловлювала подібну думку близько року тому

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Європу бути більш наполегливою в мінливому з приходом до влади в Сполучені Штати Америки (США) Дональда Трампа світі. Про це Меркель заявила в ході засідання фракції Європейської народної партії (EPP), передає Bloomberg.

Як повідомляється, Меркель вже висловлювала подібну думку близько року тому.

"Часи, коли Європа могла повністю розраховувати на інших, закінчилися певною мірою", - сказала тоді Меркель після саміту G7.

Це заява тоді прозвучала через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп на саміті країн НАТО розкритикував європейські країни за низькі витрати на оборону.

"Це було те, що я винесла з саміту НАТО, і я як і раніше дотримуюся тих моїх заяв", - сказала Меркель на засіданні фракції.

"Все це підтверджує думку, що світ змінюється", - підкреслила Меркель.

Нагадаємо, раніше канцлер висловилася про необхідність посилення євровалюти для подальшого успішного економічного розвитку зони євро і створення Європейського валютного фонду.