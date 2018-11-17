Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Меркель сожалеет, что Берлин не смог сократить приток беженцев

Немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с жителями Хемница, где в августе произошло резонансное убийство, которое совершили мигранты, признала ошибки в миграционной политике Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

На встрече с жителями Хемница Меркель подчеркнула, что понимает их опасения за безопасность и возмущение резонансным убийством гражданина Германии. Она также назвала это преступление "ужасным убийством, которое взбудоражило людей". В то же время она осудила дальнейшие преступления во время организованных правыми радикалами и популистами акций протеста.

По словам Меркель, Берлин допустил ошибки в ходе миграционного кризиса. В частности, правительство вовремя не позаботилось, чтобы признать ряд стран безопасными для сокращения притока беженцев. Она также выразила сожаление в связи с отсутствием прогресса в данном вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия ужесточила законодательство о предоставлении убежища. По новым правилам, мигранты, которые уже получили убежище, должны в течение трех лет сотрудничать с властями при проверках.

В начале месяца Меркель заявила, что Берлин останется верен миграционному договору ООН.