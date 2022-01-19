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Меркель предложили работу в ООН

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Среда 19 января 2022 09:47
Меркель предложили работу в ООН Фото: экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель работу в ООН. Речь идет о консультирующей должности в одной из структур международной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, которое пишет со ссылкой на агентство DPA, что, в свою очередь, ссылается на источники в международной организации, Гутерриш направил Меркель официальное письмо.

Однако, в агентстве предполагают, что бывший канцлер Германии, вероятно не согласится на это предложение.

Отмечается, что основная работа консультативного органа ООН - заниматься темами глобального здравоохранения, науки, обеспечения мира, защиты природы и мировой экономики.

Напомним, 2 декабря в Берлине состоялась церемония, организована в честь ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Добавим, ранее Меркель заявляла, что пока не решила, чем займется после отставки, но политикой заниматься не планирует.

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ООН Ангела Меркель
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