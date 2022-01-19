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Меркель запропонували роботу в ООН

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Середа 19 січня 2022 09:47
Меркель запропонували роботу в ООН Фото: екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель роботу в ООН. Мова йде про консультуючу посаду в одній зі структур міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За інформацією видання, яке пише з посиланням на агентство DPA, яке, своєю чергою, посилається на джерела в міжнародній організації, Гутерріш надіслав Меркель офіційного листа.

Однак, в агенстві припускають, що колишній канцлер Німеччини, ймовірно не погодиться на цю пропозицію.

Зазначається, що основна робота консультативного органу ООН - займатись темами глобальної охорони здоров'я, науки, забезпечення миру, захисту природи та світової економіки.

Нагадаємо, 2 грудня у Берліні відбулася церемонія, організована на честь відходу Ангели Меркель з посади канцлера Німеччини.

Додамо, раніше Меркель заявляла, що поки що не вирішила, чим займеться після відставки, але політикою займатися не планує.

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ООН Ангела Меркель
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