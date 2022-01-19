Меркель запропонували роботу в ООН

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель роботу в ООН. Мова йде про консультуючу посаду в одній зі структур міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За інформацією видання, яке пише з посиланням на агентство DPA, яке, своєю чергою, посилається на джерела в міжнародній організації, Гутерріш надіслав Меркель офіційного листа.

Однак, в агенстві припускають, що колишній канцлер Німеччини, ймовірно не погодиться на цю пропозицію.

Зазначається, що основна робота консультативного органу ООН - займатись темами глобальної охорони здоров'я, науки, забезпечення миру, захисту природи та світової економіки.