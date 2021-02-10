Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до марта

Сообщается, что на этой неделе в правительстве Германии пройдут решающие переговоры, на которых станет известно, когда отменят локдаун.

"Мы ничего не выиграем, если выйдем из карантина преждевременно", - заявила Меркель членам своей партии.

По ее словам, первые шаги к ослаблению ограничений могут начаться в марте с открытия школ и детских садов, магазинов и парикмахерских, но с четкими правилами для предотвращения распространение вируса.

По ее словам, в противном случае "уровень заболеваемости может снова взлететь".