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Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до марта

Автор: РБК-Украина

Немецкий канцлер Ангела Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до марта. По ее мнению, смягчение может начаться уже в первых числах следующего месяца.

Об этом она заявила на встрече с членами Христианско-демократического союза (ХДС), передает The Lokal.

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Сообщается, что на этой неделе в правительстве Германии пройдут решающие переговоры, на которых станет известно, когда отменят локдаун.

"Мы ничего не выиграем, если выйдем из карантина преждевременно", - заявила Меркель членам своей партии.

По ее словам, первые шаги к ослаблению ограничений могут начаться в марте с открытия школ и детских садов, магазинов и парикмахерских, но с четкими правилами для предотвращения распространение вируса.

По ее словам, в противном случае "уровень заболеваемости может снова взлететь".

Напомним, ранее премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия выйдет из локдауна без риска начала третьей волны заражения COVID-19. Но для этого еще не наступило время.

Кроме того, Меркель прогнозирует, что ситуация с COVID-19 улучшится до осени. А в ближайшие месяцы не стоит ждать улучшения эпидемиологической ситуации.

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Новости Украины ГерманияАнгела МеркельЛокдаун
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