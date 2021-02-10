Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня

Повідомляється, що цього тижня в уряді Німеччини пройдуть вирішальні переговори, на яких стане відомо, коли скасують локдаун.

"Ми нічого не виграємо, якщо вийдемо з карантину передчасно", - заявила Меркель членам своєї партії.

За її словами, перші кроки до ослаблення обмежень можуть початися в березні з відкриття шкіл і дитячих садочків, магазинів і перукарень, але з чіткими правилами для запобігання поширення вірусу.

За її словами, в іншому випадку "рівень захворюваності може знову злетіти".