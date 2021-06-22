Меркель позвонила Путину и спросила о встрече с Байденом

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 22 июня, позвонила президенту России Владимиру Путину. Телефонный звонок был посвящен годовщине нападения нацистской Германии на СССР, но стороны обсудили и другие темы.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По информации Кремля, большая часть разговора Путина и Меркель касалась Второй мировой войны и ее последствий.
"Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - добавили в администрации Путина.
Однако в ходе телефонного разговора Меркель также спросила у Путина о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Путин проинформировал немецкого канцлера об основных итогах этого саммита.
Напомним, после российско-американского саммита в Женеве в Кремле оценили возможность новой встречи Путина и Байдена.