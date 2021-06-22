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Меркель позвонила Путину и спросила о встрече с Байденом

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 22 июня, позвонила президенту России Владимиру Путину. Телефонный звонок был посвящен годовщине нападения нацистской Германии на СССР, но стороны обсудили и другие темы.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации Кремля, большая часть разговора Путина и Меркель касалась Второй мировой войны и ее последствий.

"Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями", - добавили в администрации Путина.

Однако в ходе телефонного разговора Меркель также спросила у Путина о его встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Путин проинформировал немецкого канцлера об основных итогах этого саммита.

Напомним, после российско-американского саммита в Женеве в Кремле оценили возможность новой встречи Путина и Байдена.

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Владимир ПутинДжозеф БайденАнгела Меркельтелефонный разговор