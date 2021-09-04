Меркель посетила пострадавшие от наводнения регионы

"Многое уже сделано и расчищено, но потребуются годы, чтобы восстановить этот ущерб несоизмеримых масштабов", - заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции.

Меркель в сопровождении премьер-министра федеральной земли Малу Драйер решила лично проверить, как протекают работы по очистке территории от последствий природных катаклизмов. В рамках визита они также встретились с местными жителями, пострадавшими от непогоды.

"Пострадавшие могут быть уверены, что им и дальше будут помогать. Мы о них не забудем", - подчеркнула канцлер.

В июле, спустя несколько дней после сильных наводнений Меркель уже посещала регион и обещала оказать всестороннюю помощь для его скорейшего восстановления. Она также дала обещание вновь посетить долину реки Ар спустя время.