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Меркель відвідала постраждалі від повені регіони

Автор: Анна Полисученко

Меркель відвідала постраждалі від повені регіони. Вона відвідала через півтора місяці федеральну землю Рейнланд-Пфальц, що знаходиться в долині річки Ар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SWR.

"Багато чого вже зроблено і розчищено, але будуть потрібні роки, щоб відновити цей збиток непорівнянних масштабів", - заявила канцлер ФРН на прес-конференції.

Меркель у супроводі прем'єр-міністра федеральної землі Малу Драйер вирішила особисто перевірити, як протікають роботи з очищення території від наслідків природних катаклізмів. В рамках візиту вони також зустрілися з місцевими жителями, постраждалими від негоди.

"Постраждалі можуть бути впевнені, що їм і далі допомагатимуть. Ми про них не забудемо", - підкреслила канцлер.

У липні, через кілька днів після сильних повеней Меркель вже відвідувала регіон і обіцяла надати всебічну допомогу для його якнайшвидшого відновлення. Вона також дала обіцянку знову відвідати долину річки Ар через час.

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ГерманияАнгела Меркель