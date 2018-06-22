Меркель пообещала помощь Ливану с сирийскими беженцами

Также она считает возможными инвестиции немецких компаний в Ливане в отраслях энергетики и переработки отходов

Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала Ливану поддержку в отношении заботы о более миллиона сирийских беженцев в этой ближневосточной стране. Об этом пишет агентство новостей AFP, сообщает DW.

Так, во время визита в Бейрут глава правительства ФРГ подчеркнула, что перед Ливаном стоят "невероятные задачи", а также отметила, что для возвращения беглецов от войны на родину там должны быть соблюдены "условия безопасности".

"Когда в страны с 4,5-миллионным населением прибывает еще более миллиона беженцев, несложно представить, насколько велико это задача", - цитирует канцлерку агентство dpa.

Меркель, которая дома старается уладить спор в правительственной коалиции через миграционную политику, пообещала Ливану поддержку реформ.

Также она считает возможными инвестиции немецких компаний в Ливане в отраслях энергетики и переработки отходов. Но, ее ливанский коллега Саад Харир выступил за более быстрое возвращение беженцев домой "из-за безопасных предпосылок".

Напомним, ранее вчера сообщалось, что Меркель пообещала Иордании финансовую помощь.