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Меркель пообіцяла допомогу Лівану з сирійськими біженцями

НовиниПолітика    22.06.2018 - 20:46
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Також вона вважає можливими інвестиції німецьких компаній у Лівані в галузях енергетики та переробки відходів

Німецька канцлерка Анґела Меркель пообіцяла Лівану підтримку щодо піклування про понад мільйон сирійських біженців у цій близькосхідній країні. Про це пише агенція новин AFP, повідомляє DW.

Так, під час візиту до Бейрута глава уряду ФРН наголосила, що перед Ліваном стоять "неймовірні завдання", а також зазначила, що для повернення втікачів від війни на батьківщину там мають бути дотримані "умови безпеки".

"Коли до країни з 4,5-мільйонним населенням прибуває ще понад мільйон біженців, нескладно уявити, наскільки велике це завдання", - цитує канцлерку агентство dpa.

Меркель, яка вдома намагається владнати суперечку в урядовій коаліції через міграційну політику, пообіцяла Лівану підтримку реформ.

Також вона вважає можливими інвестиції німецьких компаній у Лівані в галузях енергетики та переробки відходів.  Її ліванський колега Саад Харірі натомість виступив за щоякнайшвидше повернення біженців додому "за безпечних передумов".

Нагадаємо, раніше вчора повідомлялось, що Меркель пообіцяла Йорданії фінансову допомогу.

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Теги публікації: фінанси, Ливан, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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