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Меркель поговорила с лидерами Армении и Азербайджана и призвала их к диалогу

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили обострение конфликта между обеими странами.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает AFP.

Меркель поговорила с Пашиняном в понедельник, а с Алиевым - во вторник.

"Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров", - сообщил Зайберт.

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По мнению канцлера, Минская группа ОБСЕ является подходящим форумом для таких переговоров.

Напомним, Армения может заключить военно-политический союз с Нагорным Карабахом.

Также сообщалось, что Азербайджан заявил о полном уничтожении в Карабахе одного из полков армии Армении.

Отметим, Армения заявила о подготовке Азербайджаном военной агрессии.

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Новости Украины Ангела МеркельАрменияАзербайджан