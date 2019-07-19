Меркель подтвердила уход из политики в 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свой уход из политики в 2021 году. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции с журналистами перед своим уходом в отпуск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Der Spiegel.

В частности, канцлер заявила, что не намерена участвовать в выборах 2021 года на пост канцлера и отметила, что по истечению срока полномочий у нее будет "другая жизнь".

Кроме того, она прокомментировала свое здоровье. Меркель подчеркнула, что понимает весь интерес общественности к состоянию своего здоровья, однако считает, что это личный вопрос. Она заверила, что в состоянии работать.

"Вы меня знаете, я могу делать эту работу… В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и другая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - отметила немецкий лидер.

На уточняющий вопрос одного из журналистов, как у нее дела, Меркель сказала, что хорошо.

Напомним, ранее Меркель в третий раз за месяц стало плохо на встрече на высшем уровне. Канцлера вновь бросило в дрожь на официальном мероприятии. Это произошло в Берлине во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Похожие случаи произошли с ней во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. Немецкие СМИ писали о том, что пользователи соцсетей связывают состояние канцлера Германии с болезнью Паркинсона или переутомлением.

Как писало РБК-Украина, ранее Меркель заявила, что не имеет проблем со здоровьем. Немецкий канцлер заверила, что чувствует себя отлично и не имеет больших проблем со здоровьем.

Добавим, Меркель 17 июля исполнилось 65 лет. Ранее она заявила, что уходит с поста Христианско-демократического союза и не будет баллотироваться на выборах в бундестаг в 2021 году.