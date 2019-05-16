Меркель: Еврокомиссии не удастся остановить "Северный поток-2"

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

В то же время новая газовая директива ЕС позволяет опротестовать проект

Европейская комиссия не сумеет заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Канцлер отметила, что проект газопровода практически полностью утвержден. В то же время, она признала, что в новой газовой директиве Европейского союза есть возможности опротестовать осуществление строительства газопровода.

Ключевым вопросом в "Северном потоке 2", по словам Меркель, является важность сохранения транзита российского газа через территорию Украины после окончания строительства.

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на Северный поток", - сказала Меркель.

Напомним, Датское энергетическое агентство представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду маршрута морского российского газопровода "Северный поток-2", юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут, по мнению агентства, проходит через исключительную экономическую зону Дании, за пределами датских территориальных вод.