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Меркель: Еврокомиссии не удастся остановить "Северный поток-2"

Новости » Энергетика    16.05.2019 - 04:09
Меркель: Еврокомиссии не удастся остановить "Северный поток-2"
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

В то же время новая газовая директива ЕС позволяет опротестовать проект

Европейская комиссия не сумеет заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Канцлер отметила, что проект газопровода практически полностью утвержден. В то же время, она признала, что в новой газовой директиве Европейского союза есть возможности опротестовать осуществление строительства газопровода.

Ключевым вопросом в "Северном потоке 2", по словам Меркель, является важность сохранения транзита российского газа через территорию Украины после окончания строительства.

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на Северный поток", - сказала Меркель.

Напомним, Датское энергетическое агентство представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду маршрута морского российского газопровода "Северный поток-2", юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут, по мнению агентства, проходит через исключительную экономическую зону Дании, за пределами датских территориальных вод.

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Новости Украины Ангела МеркельСеверный поток-2
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