Меркель поддерживает создание европейских сил быстрого реагирования

Канцлер Германии считает, что такая инициатива должна быть открыта и для таких стран, как Великобритании

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования, таким образом поддерживая инициативу президента Франции Емманюеля Макрона. Об этом она заявила в интервью Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung, передает "Польское радио".

Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках Европейского союза.

По ее словам, бундесвер станет их частью, однако это не означает, что Германия будет принимать участие во всех военных операциях в мире.

Как отмечает издание, в отличие от французского президента, Ангела Меркель считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере.

По ее мнению, инициатива будет открытой и для таких государств, как Великобритания, что как раз отделяется от ЕС.

В то же время Меркель не уточнила, насколько большими должны быть эти силы и во сколько обойдется их создание.

Напомним, НАТО планирует создать дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России.