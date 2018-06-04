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Меркель підтримує створення європейських сил швидкого реагування

НовиниПолітика    04.06.2018 - 00:39
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Канцлер Німеччини вважає, що така ініціатива має бути відкрита і для країн на кшталт Великої Британії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за створення європейських сил швидкого реагування, таким чином підтримуючи ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона. Про це она заявила в інтерв’ю Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung, передає "Польське радіо".

Меркель зазначила, що сили швидкого реагування повинні діяти в широких рамках Європейського союзу.

З її слів, бундесвер стане їх частиною, проте це не означає, що Німеччина братиме участь у всіх військових операціях у світі.

Як зазначає видання, на відміну від французького президента, Ангела Меркель вважає, що такі сили повинні бути узгоджені з європейськими структурами співпраці в оборонній сфері.

На її думку, ініціатива буде відкритою і для таких держав, як Велика Британія, що саме відокремлюється від ЄС.

Водночас Меркель не уточнила, якими великими повинні бути ці сили та скільки коштуватиме їх створення.

Нагадаємо, НАТО планує створити додаткові 30-тисячні сили швидкого реагування в Європі на випадок нападу з боку Росії.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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