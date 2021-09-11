Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину

"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком-2 ". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту (газа - ред.)",- сказала Меркель.

По ее словам, соглашение ФРГ с США нацелено именно на то, чтобы не допустить выхода Украины из списка транзитеров газа.

Меркель отметила, что озвучила в Варшаве позицию Берлина по данному вопросу и подчеркнула, что ее страна поддерживает газопровод.

"Мы сказали, что поддерживаем" Северный поток - 2 ", - добавила канцлер.

В итоге Меркель резюмировала, "есть обязательства России, что после 2024 года газ будет транспортироваться через Украину, чтобы не произошло гибридной войны в сфере энергетики".