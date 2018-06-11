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Меркель поддержала решение ЕС ответить на пошлины США

НовостиПолитика    11.06.2018 - 06:45
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Отказ Трампа подписывать коммюнике Меркель назвала "радикальным шагом"

Канцлер Германии Ангела Меркель разочаровалась решением президента США Дональда Трампа подписывать коммюнике G7. Об этом информирует DW.

"Отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом", - отметила Меркель.

Глава правительства ФРГ заявила, что не воспринимает такое решение концом трансатлантического партнерства, однако больше не считает, что на Трампа "можно просто так полагаться".

Меркель выступила в поддержку решения ЕС ввести контрмеры из-за пошлин США, которые Штаты ввели на алюминий и сталь из Европы.

"Мы не позволим раз за разом получать выгоду за наш счет", - заявила Меркель.

В случае, если США введет пошлины на иностранные, в том числе немецкие автомобили, ЕС "подумает об ответных мерах".

Также канцлер высказалась за сохранение формата G7. 

Напомним, в КНДР объявили темы встречи Трампа и Ким Чен Ына.

 

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Теги публикации: Ангела Меркель, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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