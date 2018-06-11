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Меркель підтримала рішення ЄС відповісти на мита США

НовиниПолітика    11.06.2018 - 06:45
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Відмова Трампа підписувати комюніке Меркель назвала "радикальним кроком"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розчарувалася рішенням президента США Дональда Трампа підписувати комюніке G7. Про це інформує DW.

"Відгук підпису під комюніке, звичайно, є радикальним кроком", - зазначила Меркель.

Глава уряду ФРН заявила, що не сприймає таке рішення кінцем трансатлантичного партнерства, однак більше не вважає, що на Трампа "можна просто так покладатися".

Меркель виступила на підтримку рішення ЄС ввести контрзаходи через мита США, які Штати ввели на алюміній і сталь з Європи.

"Ми не дозволимо раз за разом отримувати вигоду за наш рахунок", - заявила Меркель.

У разі, якщо США введуть мита на іноземні, в тому числі німецькі автомобілі, ЄС "подумає про заходи у відповідь".

Також канцлер висловилася за збереження формату G7.

Нагадаємо, КНДР оголосили теми зустрічі Трампа та Кім Чен Ина.

 

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Теги публікації: Ангела Меркель, Сполучені Штати Америки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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