В КНДР объявили темы встречи Трампа и Ким Чен Ына

Лидеры стран обсудят вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Стали известны темы, которые будут обсуждать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече, которая произойдет в Сингапуре 12 июня. Об этом информируете ЦТАК.

Сообщается, что лидеры стран обсудят вопросы установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира" на Корейском полуострове, а также вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, 10 июня президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую".

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур.

Как сообщалось ранее, начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.