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В КНДР объявили темы встречи Трампа и Ким Чен Ына

НовостиПолитика    11.06.2018 - 03:05
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (РБК-Украина)

Лидеры стран обсудят вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Стали известны темы, которые будут обсуждать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече, которая произойдет в Сингапуре 12 июня. Об этом информируете ЦТАК.

Сообщается, что лидеры стран обсудят вопросы установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира" на Корейском полуострове, а также вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, 10 июня президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидером КНДР и чувствует, что "эта возможность не будет потрачена впустую". 

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур. 

Как сообщалось ранее, начало встречи с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.

В Сингапуре усиливают безопасность в преддверии саммита США-КНДР Трамп рассчитывает перед саммитом наедине пообщаться с Ким Чен Ыном, - Bloomberg
Теги публикации: Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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