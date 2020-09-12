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Меркель поддержала белорусов, протестующих против фальсификации выборов

Берлин, Суббота 12 сентября 2020 22:59
Меркель поддержала белорусов, протестующих против фальсификации выборов
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала белорусов, протестующих против фальсификации выборов. О ситуации в Беларуси она упомянула в видеообращении, посвященном Международному дню демократии.

Выступление разместил в Twitter спикер правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель сказала, что с большим беспокойством следит за событиями в Беларуси, где "приверженность демократии в буквальном смысле растоптана ногами".

"Мы всем сердцем - с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - отметила канцлер.

По ее словам, даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и "бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам человека".

Напомним, ранее в Минске на акции возле Красного костела задержали нескольких женщин. В частности, участницам акции преградили путь силовики в масках, а когда они попытались зайти внутрь здания, часть из них задержали.

Вчера стало известно, что США обсуждают с Евросоюзом адресные санкции против Беларуси за массовые задержания и применение силы в отношении демонстрантов, а также за фальсификацию выборов президента.

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