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Меркель підтримала білорусів, які протестують проти фальсифікації виборів

Берлін, Субота 12 вересня 2020 22:59
Меркель підтримала білорусів, які протестують проти фальсифікації виборів
Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала білорусів, протестуючих проти фальсифікації виборів. Про ситуацію в Білорусі вона згадала у відеозверненні, присвяченому Міжнародному дню демократії.

Виступ розмістив в Twitter речник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Меркель сказала, що з великою стурбованістю стежить за подіями в Білорусі, де "прихильність демократії в буквальному сенсі розтоптана ногами".

"Ми всім серцем - з мирними демонстрантами. Захоплює те, з якою сміливістю і рішучістю вони виходять на вулиці на захист свободи і верховенства права", - зазначила канцлер.

За її словами, навіть авторитарні системи можуть бути економічно успішними і "кидати виклик у багатьох областях - на шкоду основним правам людини".

Нагадаємо, раніше у Мінську на акції біля Червоного костелу затримали кількох жінок. Зокрема, учасницям акції перегородили шлях силовики в масках, а коли вони спробували зайти всередину будівлі, частину з них затримали.

Вчора стало відомо, що США обговорюють з Євросоюзом адресні санкції проти Білорусі за масові затримання і застосування сили щодо демонстрантів, а також за фальсифікацію виборів президента.

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