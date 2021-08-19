Меркель в отношениях с РФ продвигает очень деликатный путь балансирования, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что немецкий канцлер Ангела Меркель в отношениях с Российской Федерацией продвигает очень деликатный путь балансирования. В частности, чтобы избежать "сюрпризов" на выборах в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента , который опубликовал его интервью СМИ из стран "нормандской четверки" и США.

По его словам, Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматичными соображениями, но этот подход слишком мягкий.

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматичным подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - подчеркнул Зеленский.