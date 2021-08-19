RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Меркель у відносинах з РФ просуває дуже делікатний шлях балансування, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що німецький канцлер Ангела Меркель у відносинах з Російською Федерацією просуває дуже делікатний шлях балансування. Зокрема, щоб уникнути "сюрпризів" на виборах у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента, який опублікував його інтерв'ю ЗМІ з країн "нормандської четвірки" та США.

За його словами, Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але цей підхід занадто м'який.

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це занадто м'яко", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент розповів про плани на зустріч з Меркель під час її візиту до України 22 серпня.

До цього повідомлялося, що сторони обговорять гарантії після запуску "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАнгела Меркель