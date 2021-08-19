Меркель у відносинах з РФ просуває дуже делікатний шлях балансування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що німецький канцлер Ангела Меркель у відносинах з Російською Федерацією просуває дуже делікатний шлях балансування. Зокрема, щоб уникнути "сюрпризів" на виборах у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента , який опублікував його інтерв'ю ЗМІ з країн "нормандської четвірки" та США.

За його словами, Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але цей підхід занадто м'який.

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це занадто м'яко", - підкреслив Зеленський.