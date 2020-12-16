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Меркель об отношениях с РФ: нельзя закрывать глаза на реальность

Автор: Андрей Козловский

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство хотело бы наладить отношения с Россией, однако не забывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Также она считает, Германия проводит "очень честную политику в отношении Москвы".

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Об этом Ангела Меркель рассказала, выступая в среду в парламенте.

По ее словам, Германия хочет хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи как отравление кремлевского критика Алексея Навального, убийство бывшего чеченского командира в Берлине и небольшой прогресс в Минском процессе по конфликту в Украине.

"Не стоит закрывать глаза на реальность", - сказала Меркель.

Напомним, ранее ряд российских СМИ сообщила фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. Журналисты ссылались на вымышленное немецкое издание.

Кроме того, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляла, что угроза со стороны Российской Федерации стала еще более очевидной. Она считает, что НАТО должно усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы.

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