Меркель об отношениях с РФ: нельзя закрывать глаза на реальность

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство хотело бы наладить отношения с Россией, однако не забывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Также она считает, Германия проводит "очень честную политику в отношении Москвы".

Об этом Ангела Меркель рассказала, выступая в среду в парламенте.

По ее словам, Германия хочет хороших отношений с Москвой, но нельзя игнорировать такие вещи как отравление кремлевского критика Алексея Навального, убийство бывшего чеченского командира в Берлине и небольшой прогресс в Минском процессе по конфликту в Украине.

"Не стоит закрывать глаза на реальность", - сказала Меркель.

Напомним, ранее ряд российских СМИ сообщила фейковую информацию об Алексее Навальном и его жене. Журналисты ссылались на вымышленное немецкое издание.

Кроме того, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляла, что угроза со стороны Российской Федерации стала еще более очевидной. Она считает, что НАТО должно усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы.