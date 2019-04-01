Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине. Об этом она заявила во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Администрации президента.

Состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождение заложников Кремля, а также о реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

Отмечается, что Порошенко поблагодарил немецкому лидеру за особое внимание к ситуации в Украине. Были обсуждены дальнейшие контакты на высшем уровне.

Ранее Европейский союз в своем заявлении отметил, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

РБК-Украина писало, что по результатам подсчета 90% протоколов, Зеленский набирает 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.99% голосов, Юлия Тимошенко - 13.35%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко (11.53%) и Анатолий Гриценко (7,00%). Проголосовали более 16,5 млн избирателей.