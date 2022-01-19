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Меркель отказалась от работы в ООН

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Берлин, Среда 19 января 2022 13:02
Меркель отказалась от работы в ООН Фото: бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в структуре Организации Объединенных Наций (ООН). Ей предлагали возглавить консультативный орган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Сообщается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня, который бы решал вопросы глобальных благ и потенциально мог обслуживать все население планеты. Например, заниматься вопросами озонового слоя или правилами безопасности полетов и мировой торговли.

"Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", - сообщили dpa в офисе бывшего канцлера.

Напомним, в начале декабря 2021 года Меркель сложила полномочия канцлера Германии после того, как ее партия ХДС проиграла парламентские выборы. Она возглавляла правительство страны в течение 16 лет.

Немецкое издание Bild писало, что Меркель лично блокировало поставки оружия в Украину для отражения российской агрессии.

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ООН Ангела Меркель
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