Меркель отказалась от работы в ООН
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от работы в структуре Организации Объединенных Наций (ООН). Ей предлагали возглавить консультативный орган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Сообщается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня, который бы решал вопросы глобальных благ и потенциально мог обслуживать все население планеты. Например, заниматься вопросами озонового слоя или правилами безопасности полетов и мировой торговли.
"Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение", - сообщили dpa в офисе бывшего канцлера.
Напомним, в начале декабря 2021 года Меркель сложила полномочия канцлера Германии после того, как ее партия ХДС проиграла парламентские выборы. Она возглавляла правительство страны в течение 16 лет.
Немецкое издание Bild писало, что Меркель лично блокировало поставки оружия в Украину для отражения российской агрессии.