Меркель может остаться канцлером до Рождества, - лидер немецких "левых"

По мнению Барча, несмотря на федеральные выборы в сентябре, Меркель может задержаться на посту канцлера.

"Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества", - отметил он.

Он также объяснил свою оценку тем, что переговоры о новой правящей коалиции затянутся после выборов в Бундестаг.

"Мой прогноз таков, что это займет очень много времени, потому что, вероятно, ни одна партия не приблизится к 30%, и это приведет к различным вариантам коалиции", - уточнил политик.

Отметим, срок полномочий Меркель официально закончится на учредительном заседании новоизбранного Бундестага сразу после выборов. Но она, вероятно, останется исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.

При этом у нее есть возможность обогнать Гельмута Коля по продолжительности пребывания на посту. Никто не находился у власти дольше, чем "канцлер единства", поскольку Коль правил ровно 5 869 дней с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Меркель может повторить этот срок, если задержится на посту как минимум до 17 декабря.